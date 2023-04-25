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НовостиВ мире25 апреля 2023 10:05

Байден официально заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году

Политик сделал это спустя ровно четыре года после заявления об участии в выборах в 2020 году
Сергей ЧИКОВ
Байден официально заявил о намерении принять участие в предстоящих выборах американского президента

Байден официально заявил о намерении принять участие в предстоящих выборах американского президента

Фото: REUTERS

Действующий президент США Джо Байден официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок на предстоящих в 2024 году выборах.

“Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США”, – заявил Байден в опубликованном видео. Как и предполагали ранее американские СМИ, глава государства сделал это 25 апреля – ровно через четыре года после прошлого заявления об участии в выборах.

Главным конкурентом нынешнего президента на предстоящих выборах может стать бывший глава Соединенных Штатов, лидер республиканской партии Дональд Трамп. В данный момент против Трампа возбуждено уголовное дело, которое сам политик считает вмешательством в выборы на высочайшем в истории уровне.

Недавно с канала FoxNews ушел популярный ведущий Такер Карлсон, который часто выступал с критикой действующего президента. По его словам, Джо Байден уже теряет способность говорить.