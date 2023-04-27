Вместе с Еленой Блиновской на границе с Белоруссией задержаны еще двое мужчин Фото: Иван МАКЕЕВ

Вместе с блогером Еленой Блиновской на границе с Белоруссией были задержаны еще двое мужчин. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного Комитета РФ.

«На контрольном посту пограничного управления в Смоленской области были задержаны три гражданина РФ», - сообщили следователи.

Сообщается, что на данный момент в коттедже Блиновской, расположенном в подмосковной Истре, проходят обыски, а в ее гараже стоят внедорожники Lamborghini Urus и Range Rover. Кроме того, там есть несколько мотоциклов.

Напомним, Елену Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 918 млн рублей. Кроме того, Следственный комитет РФ подозревает ее в отмывании денег в особо крупном размере. Как сообщалось ранее, блогер собиралась запутать следователей, купив билеты на авиарейс в Ташкент, однако планировала вылететь за границу она намеревалась через Белорусию ближайшим самолетом.