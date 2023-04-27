Российские войска уничтожили немецкую ЗСУ Gepard в районе Херсона Фото: REUTERS

Вооруженные силы России уничтожили немецкую зенитную самоходную установку Gepard, а также четыре пусковые установки С-300 в районе Херсона, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По информации РИА Новости, техника Вооруженных сил Украины была уничтожена ударами беспилотных барражирующих боеприпасов «Ланцет». В результате атаки погибли 10 и были ранены 10 украинских военнослужащих. Кроме того, в районе села Ольговка российские войска уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, ликвидировав пять военных ВСУ.

Как отметил другой собеседник агентства, дроны-камикадзе «Ланцет» стали одним из основных средств контрбатарейной борьбы в зоне спецоперации. По его словам, с начала года они поразили около 45% уничтоженных буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО.

Напомним, дроны-камикадзе «Ланцет» были доработаны, учитывая опыт проведения специальной военной операции на Украине. Базовая версия - «Изделие-52» - была оснащена двойным Х-образным оперением. Дрон получил новую оптико-электронную систему наведения, а также управления с новым программным обеспечением.