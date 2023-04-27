Посол РФ назвал произволом решение об изъятии денег со счетов дипмиссии России в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение об изъятии средств со счетов российского посольства в Варшаве было произволом, а также нарушением Венской конвенции. Такое заявление сделал посол России в Польше Сергей Андреев.

«Это правовой произвол, мягко говоря, само собой разумеется, что это вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях - тоже давным-давно известно», - заявил российский дипломат в четверг, 27 апреля, в эфире Первого канала.

Напомним, днем ранее, 26 апреля, Андреев сообщил, что прокуратура Польши изъяла средства со счетов российского посольства в Варшаве, а также торгового представительства России в республики.

Посол тогда уточнил, что пришли уведомления о том, что средства со счетов дипмиссии и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры, после чего банк сообщил о прекращении сотрудничества с посольством, закрыв счета. Дипломат отметил, что речь идет о «значительных средствах».