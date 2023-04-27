Суд в Японии приговорил российского моряка с судна «Амур» к трем годам лишения свободы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Окружной суд японской Асахикавы приговорил помощника капитана российского судна «Амур» Павла Добрянского к трем годам лишения свободы.

Как передает РИА Новости, судья принял во внимание, что моряк не признал себя виновным, не принес извинений семьям погибших и не проявляет признаков раскаяния. Суд признал его виновным в «создании опасности морскому движению» и «ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекших смерть людей», однако отметил, что виноват не только Добрянский, но и капитан японского судна.

Кроме того, при вынесении приговора российскому моряку было учтено выполнение им части своих обязательств и фактически проведенный им в заключении срок один год и 10 месяцев, а также того, что он ранее не совершал правонарушений в Японии. С учетом этих обстоятельства суд отсрочил приговор на пять лет. Добрянского выпустили из-под стражи, в ближайшее время начнется процедура его депортации.

Напомним, судно «Амур» 26 мая 2021 года шло из Корсакова в Момбецу с грузом. В 23 километрах от конечного пункта маршрута произошло столкновение с рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». Японское судно вследствие удара перевернулось, после столкновения российские моряки подобрали японских рыбаков. При столкновении команда «Амура» не пострадала.