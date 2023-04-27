Суд в Москве оштрафовал Wikimedia на два миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию Фото: REUTERS

Суд Таганского района Москвы оштрафовал фонд Wikimedia на два миллиона рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию.

Речь идет о статье, где указано место дислокации российского полка, а также информация о том, какие батальоны входят в его состав и какую технику используют. Таким образом, Wikimedia по протоколам об отказе удалить запрещенный контент оштрафована в общей сложности почти на 17 миллионов рублей.

Напомним, интернет-энциклопедия «Википедия» проигнорировала 200 уведомлений Роскомнадзора с требованием удалить запрещенную информацию. На сайте «Википедии» до сих пор опубликованы 137 запрещенных в России материалов. В Роскомнадзоре уточнили, что речь идет о теме военной спецоперации на Украине, наркотическом и суицидальном контенте, а также информации об экстремистских организациях и материалах с оправданием экстремистской и террористической деятельности.