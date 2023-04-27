Столтенберг сообщил, что страны НАТО завершили подготовку и вооружили более девяти бригад ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что страны НАТО завершили подготовку и вооружили свыше девяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, страны - члены альянса поставили Киеву 98% обещанной помощи, в том числе 1550 бронемашин, а также 230 танков и большие объемы боеприпасов.

«Передали Украине беспрецедентную военную помощь в виде 1550 бронемашин, 230 танков, современных средств ПВО и современной артиллерии, огромных объемов боеприпасов, обеспечили подготовку и вооружение свыше девяти бронетанковых бригад», — заявил генсек НАТО.

«И Европейский союз, и мы пробуем решать этот вопрос, думаю, в какой-то мере этот вопрос будет решен», — уточнил Подоляк.

Напомним, ранее верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи сказал о том, что Киев получил практически все обещанное вооружение от западных стран, также указав на то, что уже поставлены более 98% единиц боевой техники, обещанных ранее.

Тем временем, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк усомнился в оценке генерала НАТО, заявив, что «97-98 % - это слишком». По его мнению, техники должно быть больше, а снарядов действительно дефицит.