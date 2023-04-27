Опубликована переписка военнослужащего ВСУ о больших потерях Киева под Артемовском Фото: Александр КОЦ

В Сети появился скриншот переписки военнослужащего Вооруженных сил Украины со своим другом, в которой боец сообщил о больших потерях Киева под Артемовском.

Переписку военного показало издание «Украина.ру». В ней солдат с позывным «Берлин» подтверждает информацию об очень больших потерях ВСУ в боях за Артемовск, а заявляет, что командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский бросает пехоту в контратаки, не считаясь с потерями.

По словам бойца, он был брошен на линию соприкосновения под Орехово-Василевку, где ВСУ вели бой с российскими силами. В течение 40 минут были убиты десять и ранены 46 украинских солдат, отметил «Берлин». Военнослужащий охарактеризовал ситуацию на Артемовском направлении для ВСУ как ужасную, назвав ее «адом».

Напомним, один из пленных бойцов ВСУ ранее заявлял, что подразделения украинских войск почти остались в Артемовске без поддержки и просто не могут продолжать бои, поэтому сдаются российским штурмовым отрядам в плен.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, как российские силы проводят решающий штурм Артемовска и сколько процентов территории города осталось под контролем ВСУ.