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НовостиПолитика30 марта 2023 4:03

Украинский пленный Кривозуб: военные в Артемовске сдаются из-за отсутствия поддержки

Попавший в плен солдат ВСУ рассказал о невозможности вести боевые действия из-за отсутствия поддержки
Мария ПАВЛОВА
Украинский военный рассказал, что сдался в плен из-за отсутствия поддержки и боеприпасов.

Украинский военный рассказал, что сдался в плен из-за отсутствия поддержки и боеприпасов.

Фото: REUTERS

Украинские военные испытывают недостаток боеприпасов и сдаются в плен из-за отсутствия поддержки. Об этом пленный Андрей Кривозуб рассказал РИА Новости.

«Произошел штурм девятиэтажки, в которой мы находились. Так как у нас заканчивались уже боеприпасы, запросили поддержки, поддержки не получили, и под напором ЧВК «Вагнер» приняли решение сдаться, так как уже не могли вести бой», - цитирует Кривозуба агентство.

Андрей Кривозуб попал в плен 26 марта в Артемовске. Украинский военный был ранен и рассказал, что в плену ему оказали медпомощь.

Ранее медсестра Кристина Ким рассказала, как вытащила на себе 12 десантников из-под обстрела. Кристина Ким награждена медалью Суворова, награду ей вручил президент РФ Владимир Путин. Подробности здесь на KP.RU.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 марта 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.