Украинский пленный Кривозуб: военные в Артемовске сдаются из-за отсутствия поддержки

Украинский военный рассказал, что сдался в плен из-за отсутствия поддержки и боеприпасов. Фото: REUTERS

Украинские военные испытывают недостаток боеприпасов и сдаются в плен из-за отсутствия поддержки. Об этом пленный Андрей Кривозуб рассказал РИА Новости.

«Произошел штурм девятиэтажки, в которой мы находились. Так как у нас заканчивались уже боеприпасы, запросили поддержки, поддержки не получили, и под напором ЧВК «Вагнер» приняли решение сдаться, так как уже не могли вести бой», - цитирует Кривозуба агентство.

Андрей Кривозуб попал в плен 26 марта в Артемовске. Украинский военный был ранен и рассказал, что в плену ему оказали медпомощь.

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