Глава Минобороны Украины заявил об истощении боеприпасов для советских систем ПВО Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины почти полностью израсходовали боеприпасы для советских систем противовоздушной обороны, заявил министр обороны республики Алексей Резников.

«У нас есть система советская, к которой истощаются запасы ракет. Если они не производятся у нас, а есть только в странах, у которых мы не можем их взять, надо пополнять чем-то другим, то есть западными системами ПВО», – сказал он в интервью «РБК-Украина».

Обеспечение ВСУ запчастями, боеприпасами и обслуживанием поставленного вооружения Резников назвал ключевой задачей Киева и его партнеров. Он также заявил, что Украина уже фактическим является членом НАТО, и уровень «взаимосовместимости» их войск серьезный.

Напомним, ранее в США сообщили, что украинские войска испытывают серьезнейший дефицит боеприпасов, так как большая часть их техники советская, и снаряды для нее не поставляются Западом. Из-за этого ВСУ приходится собирать на поле боя неразорвавшиеся российские снаряды.