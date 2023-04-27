Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 апреля 2023 9:39

Глава Минобороны Украины заявил об истощении боеприпасов для советских систем ПВО

Старые средства ПВО нужно менять на западные, отметил министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава Минобороны Украины заявил об истощении боеприпасов для советских систем ПВО

Глава Минобороны Украины заявил об истощении боеприпасов для советских систем ПВО

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины почти полностью израсходовали боеприпасы для советских систем противовоздушной обороны, заявил министр обороны республики Алексей Резников.

«У нас есть система советская, к которой истощаются запасы ракет. Если они не производятся у нас, а есть только в странах, у которых мы не можем их взять, надо пополнять чем-то другим, то есть западными системами ПВО», – сказал он в интервью «РБК-Украина».

Обеспечение ВСУ запчастями, боеприпасами и обслуживанием поставленного вооружения Резников назвал ключевой задачей Киева и его партнеров. Он также заявил, что Украина уже фактическим является членом НАТО, и уровень «взаимосовместимости» их войск серьезный.

Напомним, ранее в США сообщили, что украинские войска испытывают серьезнейший дефицит боеприпасов, так как большая часть их техники советская, и снаряды для нее не поставляются Западом. Из-за этого ВСУ приходится собирать на поле боя неразорвавшиеся российские снаряды.