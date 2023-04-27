Мэр Горловки заявил о массированном обстреле Пантелеймоновки и разрывах снарядов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Горловки Иван Приходько в четверг, 27 апреля, заявил о массированном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка городского типа Пантелеймоновка, отметив, что снаряды разрываются на территории завода, а также детского сада и парковой зоны.

«Под массированным артиллерийским обстрелом украинских террористов находится поселок городского типа Пантелеймоновка. Снаряды врага разрываются на территории местного завода, детского сада № 43 "Росинка" и в парковой зоне», — заявил градоначальник в своем Telegram-канале, призвав жителей поселка уйти с улиц, а также переместиться в укрытия.

Напомним, в конце марта этого года украинские войска обстреляли химзавод в Горловке, повредив один из цехов. Как сообщил тогда градоначальник, значительно было повреждено здание цеха по производству азотной кислоты. Кроме того, Приходько сообщил, что прямым попаданием снаряда в кровлю завода было также повреждено административное здание цеха электроснабжения.