Песков не стал комментировать информацию об увольнении замглавы Минобороны Мизинцева

Песков не стал комментировать информацию об увольнении замглавы Минобороны РФ Мизинцева Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что заместитель главы Министерства обороны России Михаил Мизинцев якобы уволен.

«Нет, не могу ничего по этому поводу сказать. Это тема Министерства обороны», – сказал пресс-секретарь президента РФ в ходе брифинга.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил о снятии с должности заместителя министра обороны России Мизинцева. Журналист при этом не стал раскрывать причины увольнения генерал-полковника с поста замглавы Минобороны РФ.

Напомним, Михаил Мизинцев был назначен заместителем министра обороны России в конце сентября прошлого года. На своей должности он отвечает за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил страны. Генерал-полковник сменил на ней генерала армии Дмитрия Булгакова, перешедшего на другую работу.