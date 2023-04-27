Захарова предупредила об ответных мерах в случае полного запрета экспорта в Россию из стран G7 Фото: пресс-служба МИД России

Россия ответит на возможный запрет экспорта со стороны стран «Большой семерки» (G7), но будет подходить к ответным мерам «взвешенно и выверенно», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы будем реагировать, но реагировать продуманно, выверенно, взвешенно, руководствуясь задачами защиты своих интересов, граждан, поддержания устойчивости национальной экономики, интересами отечественного бизнеса», – сказала она на брифинге.

Как отметила дипломат, возможные торговые санкции против России подрывают общепринятые принципы международной торговли, при этом вероятные потери от них США не волнуют, поскольку коснутся, прежде всего, стран Евросоюза. Захарова добавила, что России намерена продолжать развивать сотрудничество с партнерами, придерживающихся конструктивной линии в отношении с РФ.

Напомним, страны G7 рассматривают введение почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. Представители «Большой семерки» думают над этим в преддверии майского саммита в Японии, они хотят привлечь к реализации этой идее и страны Евросоюза. При таком раскладе Россия сможет ввозить только те товары, для которых сделано исключение.