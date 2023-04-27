Российские войска нанесли удар с моря по пунктам дислокации резервов ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что в ночь на четверг, 27 апреля, российские военные нанесли удар оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации украинских резервов.

В российском военном ведомстве уточняют, что это не позволило выдвинуть подразделения морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районы боевых действий.

«Нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - сказано в заявлении ведомства.

Кроме того, как писал сайт KP.RU, в военном ведомстве сообщили об уничтожении немецкую зенитную самоходную установку (ЗСУ) Gepard в районе Херсона, отметив, что техника была поражена дронами-камикадзе «Ланцет».