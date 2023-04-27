Российские войска уничтожили более 400 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили более 400 украинских военнослужащих и наемников на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Уничтожено свыше 400 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», – рассказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-лейтенанта, российские штурмовые отряды взяли четыре квартала в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовска. Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия «Южной» группировки войск поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Калинина. В районе Новгородского в ДНР была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, добавил Конашенков.

Напомним, ВС России уничтожили немецкую зенитную самоходную установку Gepard, а также четыре пусковые установки С-300 в районе Херсона при помощи беспилотных барражирующих боеприпасов «Ланцет».