США и Финляндия подписали соглашение в области ядерной энергетики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хельсинки и Вашингтон подписали соглашение об ядерной энергетике. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономики и занятости Финляндии.

Как сообщает ведомство, договор Финляндии и США будет направлено на развитие сотрудничества между двумя страна, в особенности в вопросах технологий ядерной энергетики, а также обращения с ядерными отходами и окончательного их захоронения. Кроме того, сообщается, что будут изучаться технологии строительства новых ядерных реакторов.

«Темами сотрудничества могут быть ... исследования, разработки и инновации, разработка проектов, передовой опыт, развитие талантов, опыта и кадров, поставка топлива», — сказано в заявлении министерства.

Напомним, 11 апреля этого года российская компания «Росатом» потребовала у Финляндии возвращения 920,5 млн евро из-за разрыва контракта на строительство атомной электростанции (АЭС), а также компенсировать стоимость принадлежащих ей акций финской Fennovoima.