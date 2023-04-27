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НовостиПолитика27 апреля 2023 13:23

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Турецкий лидер предложил поработать над новыми инициативами по зерновой сделке и создать рабочую группу
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает канцелярия турецкого лидера.

В хорде беседы глава Турции предложил российскому президенту поработать над новыми инициативами по зерновой сделке и создать рабочую группу.

Напомним, ранее сообщалось, что президент планирует провести переговоры с главой российского государства перед церемонией запуска атомной электростанции «Аккую».

Как писал сайт KP.RU, Эрдоган и Путин намерены принять участие в церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую». Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Первая атомная электростанция Турции «Аккую» возводится при участии «Росатома», Ее открытие намечено на четверг, 27 апреля. Сайт KP.RU рассказывал о другом совместном проекте России и Турции - газовом хабе, который позволит обойти западные санкционные ограничения на поставки газа в Европу.