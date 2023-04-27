Эрдоган принимает участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую» в онлайн-формате Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию (АЭС) «Аккую» по видеосвязи.

Напомним, днем ранее, 26 апреля, депутат от правящей Партии справедливости и развития Эркан Кандемир сообщил, что турецкий лидер примет участи в церемонии в онлайн-формате. В Кремле сообщили, что в церемонии по видеосвязи также примет участие и президент России Владимир Путин.

Напомним, днем ранее, 26 апреля, президент Турции отменил свою поездку по турецким городам в рамках предвыборной кампании, уточнив, что принял такое решение по советам врачей. Сегодня, 27 апреля, в Минздраве республике заявили, что состояние здоровья Эрдогана после перенесенной ранее инфекции улучшается, отметив, что вскоре он продолжит предвыборную кампанию.