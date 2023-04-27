Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире27 апреля 2023 13:59

Гросси назвал АЭС «Аккую» одной из самых безопаснейших в мире

По словам главы МАГАТЭ, введение станции в эксплуатацию «будет плюсом для всех вне всяких сомнений»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Гросси назвал АЭС «Аккую» одной из самых безопаснейших в мире

Гросси назвал АЭС «Аккую» одной из самых безопаснейших в мире

Фото: REUTERS

Турецкая атомная электростанция (АЭС) «Аккую» имеет все компоненты для того, чтобы ее можно было бы назвать самой безопасной АЭС в мире. Такое заявление сделал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в комментарии «Известиям».

«Я думаю, что все компоненты в ней выполнены так, что ее можно будет считать таковой. Все процессы выполнялись в соответствии с международными стандартами и методиками безопасности МАГАТЭ», - заявил глава МАГАТЭ, комментируя вопрос о том, можно ли назвать АЭС «Аккую» самой безопасной в мире.

Гросси также заявил, что введение данной станции в эксплуатацию «будет плюс для всех вне всяких сомнений». Кроме того, он отметил и оригинальный дизайн АЭС, который содержит художественные элементы, сохраняющие мощный энергетический потенциал.

Напомним, сегодня, 27 апреля, состоялась церемония доставки ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую». Участие в мероприятии принимали президенты России и Турции.