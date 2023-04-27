Гросси назвал АЭС «Аккую» одной из самых безопаснейших в мире Фото: REUTERS

Турецкая атомная электростанция (АЭС) «Аккую» имеет все компоненты для того, чтобы ее можно было бы назвать самой безопасной АЭС в мире. Такое заявление сделал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в комментарии «Известиям».

«Я думаю, что все компоненты в ней выполнены так, что ее можно будет считать таковой. Все процессы выполнялись в соответствии с международными стандартами и методиками безопасности МАГАТЭ», - заявил глава МАГАТЭ, комментируя вопрос о том, можно ли назвать АЭС «Аккую» самой безопасной в мире.

Гросси также заявил, что введение данной станции в эксплуатацию «будет плюс для всех вне всяких сомнений». Кроме того, он отметил и оригинальный дизайн АЭС, который содержит художественные элементы, сохраняющие мощный энергетический потенциал.

Напомним, сегодня, 27 апреля, состоялась церемония доставки ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую». Участие в мероприятии принимали президенты России и Турции.