Видео теплого приветствия Путина и Эрдогана опубликовал Кремль, фото: скриншот из видео

Президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, созвонились по видеосвязи по случаю торжественной церемонии завоза ядерного топлива на российско-турецкую атомную электростанцию «Аккую». Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Главы государств тепло поприветствовали друг-друга. Путин с широкой улыбкой помахал Эрдогану рукой до начала непосредственных обсуждений, турецкий лидер ответил улыбкой и тоже махнул ладонью.

Напомним, сегодня, 27 апреля, состоится торжественная церемония завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую», расположенную на юге Турции. Этот российско-турецкий проект строился с 2010 года, и финансировался на 100% Россией.

Ранее KP.RU сообщил о том, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси высоко оценил новую российско-турецкую АЭС, назвав её потенциально самой безопасной во всём мире.