Полковник США Макгрегор: Зеленский должен помнить о последствиях отказа от диалога с Москвой Фото: REUTERS

Отказ украинского президента Владимира Зеленского от диалога с Москвой может привести его к серьезным последствиям, например, смещению с должности в будущем. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom.

"Сейчас перед Зеленским встал вопрос, что ему делать. Трудно сказать, что станет последней каплей и приведет к потере им власти", - заявил Макгрегор.

Военный отметил, что если лидер Украины не поменяет свою риторику, то его политическую карьеру могут ждать неудачи в будущем. Макгрегор считает, что переговоры с Россией могли бы стать единственным способом избежать большого количества потерь для Украины.

Кроме того, Дуглас отметил, что Зеленский, скорее всего, сильно беспокоится за свою судьбу и не исключает вероятность покушений.

Между тем, в Twitter пользователи резко раскритиковали заявление Владимира Зеленского после разговора с главой КНР Си Цзиньпином о том, что невозможно достичь мира за счет территориальных компромиссов с Россией.