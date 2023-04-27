Пользователи Twitter раскритиковали заявления Зеленского о границах после разговора с Си Цзиньпином

Зеленского раскритиковали за слова о невозможности достижения мира с территориальными уступками Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали заявление Владимира Зеленского после разговора с главой КНР Си Цзиньпином о невозможности достижения мира за счет территориальных компромиссов с Россией.

“С таким подходом точно не получится договориться о перемирии”, – отметил один из читателей.

“Пока деньги продолжают поступать, он не согласится ни на какой мирный план”, – поддержал другой.

“Это высокомерие исчезнет, если так называемое наступление не будет успешным”, – отметил еще один читатель.

Напомним, Владимир Зеленский и ранее называл единственным условием мира на Украине возвращение к границам 1991 года по Беловежским соглашениям. Киев планирует провести масштабное контрнаступление весной 2023 года. В МИД Украины признают, что провал этого наступления может побудить Западных партнеров Киева к поиску компромисса с Россией и очередному “Минску-3”.

Американский военный аналитик Шон Бэлл считает, что это наступление может стать последней главой конфликта на Украине. По мнению эксперта, украинская армия “быстро выдохнется” в атаке, что на фоне падающей поддержки союзников Киева приведет к победе России.