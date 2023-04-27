Глава «Росатома» заявил о возможной активизации боевых действий в районе Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев все еще продолжает нагнетать обстановку вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС). Такое заявление в четверг, 27 апреля, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, указав на возможную активизацию боевых действий на данном направлении.

«Мы регулярно обсуждаем при малейшей возможности ситуацию на Запорожской АЭС, есть как хорошие новости, так и не очень», - приводит РИА Новости заявление главы «Росатома», которое он сделал после церемонии завоза первого топлива на АЭС «Аккую» в Турции

По словам Лихачева, на данный момент «тревога состоит в том, что нагнетание обстановки с украинской стороны продолжается - и в части давления на персонал, и такое предощущение возможной активизации» боевых действий.

Тем временем глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил надежду на создание зоны безопасности около Запорожской АЭС до конца этого года.

Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска ускорили переброску личного состава и техники на Запорожское направление около города Орехов.