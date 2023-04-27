Эрдоган объявил о присоединении Турции к клубу стран с ядерной энергетикой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что страна вступила в клуб государств, обладающих ядерной энергетикой. Это стало возможным благодаря завершающемуся строительству российско-турецкой атомной электростанции «Аккую», которое на 100% оплатила Россия.

«С доставкой ядерного топлива на нашу электростанцию по воздуху и морю, "Аккую" приобрел статус ядерного объекта. Европейская комиссия признала ядерную энергию "зеленой энергетикой" и устранила колебания. С "Аккую" мы сделали нашу страну частью этого развития», - говорит турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Турция вошла в список стран с ядерной энергетикой с опозданием на 60 лет, однако всё же стала частью этого клуба.

Напомним, строительство российско-турецкой АЭС началось ещё в 2010 году, а 27 апреля 2023 года на первый энергоблок «Аккую» завезли ядерное топливо. 49% собственности станции принадлежат российской корпорации «Росатом», которые она может продать любым инвесторам.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Россия и Турция официально завезли ядерное топливо на новую АЭС. В торжественной церемонии приняли участие Эрдоган и президент России Владимир Путин.