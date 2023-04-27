Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва и Анкара официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 атомной электростанции (АЭС) «Аккую». Российская компания «Росатом» передал Министерству энергетики Турции сертификат на него.

«Первый блок АЭС «Аккую» в высокой степени готовности, завершается монтаж оборудования», - заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев на церемонии доставки первой партии топлива.

Напомним, сегодня, 27 апреля, состоялась церемония доставки ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую». Участие в данном мероприятии принимали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайп Эрдоган.

Как писал сайт KP.RU, главы МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал АЭС «Аккую» одной из самых безопаснейших в мире, заявив, что введение станции в эксплуатацию «будет плюс для всех вне всяких сомнений». Тем временем российский лидер назвал эту станцию важнейшим проектом Москвы и Анкары.