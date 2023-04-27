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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 15:34

В России заочно арестовали командующего ВМС Украины Неижпапу за организацию покушения на правоохранителя

Он был обвинен в трех преступлениях
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В России заочно арестовали командующего ВМС Украины Неижпапу за организацию покушения на правоохранителя

В России заочно арестовали командующего ВМС Украины Неижпапу за организацию покушения на правоохранителя

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал главнокомандующего Военно-морским флотом Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу.

Как передает ТАСС, он был обвинен в трех преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 33 и ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Напомним, в 2020 году Неижпапа заявлял о планах страны вернуть Крым и подготовке конфликта с Россией. Тогда вице-адмирал говорил, что причиной военного конфликта станет желание России разблокировать воду из Днепра, которую ранее поставляли в Крым. Неижпапа также заявлял о наличии у Киева комплексов «Нептун», которые можно применять с территории Украины на подходах к Севастополю.

Как писал сайт KP.RU, ранее Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, который обвиняется в организации теракта на Крымском мосту.