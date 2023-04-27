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НовостиПолитика27 апреля 2023 16:23

Путин утвердил порядок проживания в РФ жителей новых регионов без российского гражданства

Иностранцами будут считаться ряд граждан
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Владимир Путин утвердил порядок проживания жителей новых регионов России

Владимир Путин утвердил порядок проживания жителей новых регионов России

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин утвердил порядок проживания жителей новых регионов России, у которых нет российского гражданства. Об этом свидетельствует соответствующий указ.

Согласно документу, иностранцами будут считать граждан, проживавших на территории новых регионов РФ на день их принятия в состав России, ранее проживавшие и выехавшие в Россию граждане, которые хотели сохранить прежнее гражданство и не принесли присягу российского гражданина.

Жители без гражданства имеют право обратиться за выдачей вида на жительство. Они будут обязаны пройти также и государственную дактилоскопическую регистрацию, и предоставить ряд документов.

Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном Собрании в пятницу, 28 апреля.