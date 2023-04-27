Путин утвердил порядок проживания в РФ жителей новых регионов без российского гражданства

Владимир Путин утвердил порядок проживания жителей новых регионов России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин утвердил порядок проживания жителей новых регионов России, у которых нет российского гражданства. Об этом свидетельствует соответствующий указ.

Согласно документу, иностранцами будут считать граждан, проживавших на территории новых регионов РФ на день их принятия в состав России, ранее проживавшие и выехавшие в Россию граждане, которые хотели сохранить прежнее гражданство и не принесли присягу российского гражданина.

Жители без гражданства имеют право обратиться за выдачей вида на жительство. Они будут обязаны пройти также и государственную дактилоскопическую регистрацию, и предоставить ряд документов.

Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном Собрании в пятницу, 28 апреля.