Путин выступит перед Советом законодателей в Петербурге 28 апреля 2023

Путин выступит перед Советом законодателей в Петербурге Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 апреля, в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном Собрании.

Как сообщает пресс-служба Кремля, основными темами для обсуждения станут вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме того, на заседании рассмотрят межбюджетные отношения и их использование в качестве инструмента обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов.

В Кремле отметили, что встреча с Советом законодателей будет приурочена ко Дню российского парламентаризма. Она пройдет в Таврическом дворце.

Напомним, ранее Путин поддержал предложение уравнять положение всех участников специальной военной операции, в том числе в вопросе денежного довольствия.

Как писал сайт KP.RU, в начале апреля глава государства подписал указ о создании госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».