Экс-премьер Словакии Фицо хочет прекратить поставки оружия Киеву в случае прихода к власти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-премьер Словакии и лидер парламентской оппозиции Роберт Фицо заявил о намерении прекратить поставки оружия Киеву и выступить против санкций в отношении России, если его партия победит на парламентских выборах в сентябре 2023 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Я не намерен поставлять Украине оружие ради хорошего имиджа у стран Запада. У нас есть право на собственное мнение", - заявил политик.

Также он отметил, что Словакия не поддержит заявку Украины на вступление в НАТО, в случае, если его партия вновь придет к власти. На данный момент, по информации агентства, партия парламентской оппозиции Словакии, которую возглавляет Фицо, по всем опросам занимает лидирующие позиции.

Ранее Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что появление на базе Германии и ее сателлитов "четвертого рейха" грозит началом новой общеевропейской войны. В число сателлитов могут входить Польша, страны Прибалтики, Чехия, Словакия, Румыния, и какая-нибудь маленькая Киевская республика.