Полковник Тетерук: Решение Зеленского об аресте военнослужащих деморализует бойцов ВСУ Фото: REUTERS

Решение президента Украины Владимира Зеленского об аресте военнослужащих, которые провалили попытку захвата российского истребителя, сильно ударит по боевому духу всех солдат ВСУ. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, полковник Андрей Тетерук.

«Незаконные действия против военнослужащих станут резонансными для всех тех, кто сейчас находится на фронте», - заявляет Тетерук.

По словам военного, правящая верхушка Украины, а также депутаты Рады, позволяют себе «позорные и недопустимые» высказывания в адрес военнослужащих и простых граждан, и это обязательно приведёт к плачевным последствиям. Угроза уголовного преследования со стороны Киева серьёзно подорвёт настроения в рядах ВСУ.

Ранее KP.RU сообщил о том, что украинские спецслужбы задержали военнослужащего, который самовольно попытался угнать истребитель ВКС России.