Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 апреля 2023 17:28

Полковник Тетерук: Решение Зеленского об аресте военнослужащих деморализует бойцов ВСУ

Речь идёт о проваливших попытку угона российского самолёта бойцах ВСУ
Сергей КУДРИН
Полковник Тетерук: Решение Зеленского об аресте военнослужащих деморализует бойцов ВСУ

Полковник Тетерук: Решение Зеленского об аресте военнослужащих деморализует бойцов ВСУ

Фото: REUTERS

Решение президента Украины Владимира Зеленского об аресте военнослужащих, которые провалили попытку захвата российского истребителя, сильно ударит по боевому духу всех солдат ВСУ. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, полковник Андрей Тетерук.

«Незаконные действия против военнослужащих станут резонансными для всех тех, кто сейчас находится на фронте», - заявляет Тетерук.

По словам военного, правящая верхушка Украины, а также депутаты Рады, позволяют себе «позорные и недопустимые» высказывания в адрес военнослужащих и простых граждан, и это обязательно приведёт к плачевным последствиям. Угроза уголовного преследования со стороны Киева серьёзно подорвёт настроения в рядах ВСУ.

Ранее KP.RU сообщил о том, что украинские спецслужбы задержали военнослужащего, который самовольно попытался угнать истребитель ВКС России.