В Правительстве утвердили программу развития новых регионов России Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Правительстве России утвердили программу социально-экономического развития новых регионов России. Планируется перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство приняло и подготовило долгосрочную программу развития данных субъектов, в рамках которой планируется перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды. Также предполагается в общем сформировать условия для дальнейшего роста и благосостояния граждан и защиты их прав", - заявил Мишустин на заседании правительства.

По словам премьер-министра, заново будут выстроены системы здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры, спорта. При этом ряд необходимых законов уже принят.

"Сейчас необходимо последовательно выполнять запланированные мероприятия, чтобы новые регионы стали единым целом со всей страной", - отметил Мишустин.

Тем временем, президент России Владимир Путин утвердил порядок проживания жителей новых регионов России, у которых нет российского гражданства.