Владимир Путин заявил, что объем инвестиций в развитие отрасли беспилотников может достигать 1 трлн рублей

Президент РФ Владимир Путин во время посещения индустриального парка "Руднево". Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент отрасль беспилотных летательных аппаратов является очень перспективной в России. Об особой роли отрасли глава государство говорил в четверг на мероприятии в индустриальном парке "Руднево".

По словам президента, объем инвестиций в отрасль беспилотников может достигать 1 трлн рублей.

"Это важнейшее и очень перспективное направление деятельности страны. На данный момент, мы только с коллегами смотрели, и я видел нарисованную цифру, на ближайшее время объем - 500 млрд рублей, при этом со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка. Вероятнее всего, если мы все вместе, и государство в том числе, будем работать активно, то это будет 1 трлн рублей, вот такой будет объем", - отметил Владимир Путин в ходе мероприятия.

Также в четверг, 27 апреля, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую». Как заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, АЭС «Аккую» является одной из самых безопаснейших в мире, отметив что введение станции в эксплуатацию «будет плюсом для всех вне всяких сомнений».