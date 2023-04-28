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НовостиВ мире28 апреля 2023 6:58

Sme.sk: Президенты Словакии и Чехии прибыли с визитом в Киев

Сообщается о планах двух лидеров провести встречу с Зеленским
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Sme.sk: Президенты Словакии и Чехии прибыли с визитом в Киев

Sme.sk: Президенты Словакии и Чехии прибыли с визитом в Киев

Фото: REUTERS

Президент Словакии Зузана Чапутова и чешский лидер Петр Павел прибыли с визитом в Киев. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает словацкий портал sme.sk.

«Президент Чапутова и чешский президент Павел прибыли в Киев», - сказано в заявлении издания, который также сообщает о планах двух лидеров провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в конце марта этого года с визитом на Украину премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и министр обороны республики Ярослав Надь прибыли, которые в рамках своего визита встретились с украинским президентом, а также главой военного ведомства Украины Алексеем Резниковым.

Как писал сайт KP.RU, тот же день вместе с премьером Словакии на Украину также прибыли глава правительств Словении и Хорватии.