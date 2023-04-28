Медведев заявил, что Молдавии уже нет

Медведев: России нет смысла разговаривать с властями Молдавии, которые «продали» ее Румынии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России не имеет смысла пытаться разговаривать с нынешним руководством Молдавии, которые «продали» ее Румынии, отметив, что теперь такой страны нет.

Таким образом, политик прокомментировал слова премьер-министра Молдавии Дорина Речана о запрете въезда в страну для президента России Владимира Путина.

«Ну во-первых, туда сейчас никто и не собирается... А во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники её продали Румынии», - написал зампред Совбеза РФ в Telegram, отметив, что российским властям «нет смысла ни о чем разговаривать» с Кишиневом.

Напомним, днем ранее премьер-министр Молдавии также сообщил о введении штрафов за ношение георгиевской ленточки в День Победы. Как писал сайт KP.RU, глава молдавского правительства отметил, что правоохранительные органы проинструктирует своих сотрудников по вопросам штрафов за ношение георгиевской ленты, а их будет известен перед праздниками.