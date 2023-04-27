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НовостиВ мире27 апреля 2023 13:50

Премьер Молдавии пригрозил штрафами за ношение георгиевской ленты в День Победы

Размер штрафа станет известен перед праздниками
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Премьер Молдавии пригрозил штрафами за ношение георгиевской ленты в День Победы

Премьер Молдавии пригрозил штрафами за ношение георгиевской ленты в День Победы

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Власти Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленточки в День Победы, заявил премьер-министр республики Дорин Речан.

«Решение Конституционного суда противоречит и не меняет ничего по сравнению с 9 мая в прошлом году. Эти символы запрещены, их использование будет санкционировано», – сказал он журналистам.

Как отметил молдавский премьер, полиция проинструктирует своих сотрудников по вопросам штрафов за ношение георгиевской ленты. Размер штрафа станет известен перед праздниками.

Как писал сайт KP.RU, ранее Конституционный суд Молдавии сохранил запрет на ношение георгиевской ленты. Как сообщила председатель КС республики Домника Маноле, ее разрешается демонстрировать только на исторических выставках и других подобных мероприятиях.

В начале апреля 2022 парламент Молдавии одобрил введение штрафов за демонстрацию георгиевской ленты, а также символов Z и V, которые используют российские военные на Украине. В стране запретили изготовление, продажу, хранение и публичное распространение такой атрибутики.