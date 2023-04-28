Вучич опроверг сообщения о проблемах со здоровьем, заявив о планах отправиться в тур по Сербии Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич опроверг заявления о проблемах со здоровьем и его госпитализации, заявив о своих планах отправиться в тур по Сербии.

«Я в порядке. Собираюсь в тур по Сербии сегодня с 12 часов», — сказал сербский лидер.

Администрация сербского президента также, вопреки заявлениям о госпитализации главы государства, не сообщила об отмене планов его поездки на юго-восток Сербии сегодня. Тем временем, премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что, поскольку оппоненты «не могут его победить, они желают его смерти».

Напомним, сообщения о госпитализации президента Сербии появилась в социальных сетях, однако позже их опровергли сербские СМИ. Как писал сайт KP.RU, по данным Alo!, такие заявления о том, что сербского лидера «экстренно отправлен в больницу … второй раз за двадцать дней» было опубликовано оппозицией, которая желает смерти главе государства.