МВФ объяснил устойчивость российской экономики к санкциям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская экономика оказалась более устойчивой, чем этого ожидали в начале 2022 года после введения санкционных ограничений. Такое заявление сделали в региональном докладе Международного валютного фонда (МВФ), который был посвящен экономической ситуации в Европе.

Эксперты организации заявили, что неожиданно сильные результаты по итогам прошлого года связаны с устойчивым экспортом нефти, отмечая, что на фоне роста цен и поддержания объемов торговли отрасль черного золото получила рекордную прибыль.

Ключевым фактором назвали способность Москвы переключиться с продажи сырья странам, которые ввели санкционные ограничения, на других покупателей, однако, как уточняется, официальные показатели подтверждаются и неофициальными данными.

Однако МВФ предупреждает о резком снижении налоговых поступлений на фоне падения стоимости нефти и газа, а также сокращения объемов продаж в этом году. Отмечается, что потолок цен на черное золото, который был установлен Западом, а также эмбарго Евросоюза не позволит собрать запланированный объем нефтегазовых доходов.

В среднесрочной перспективе фонд полагает усиление влияния санкций, однако, согласно прогнозам, по итогам этого года рост экономики России по-прежнему прогнозируется на уровне 0,7%.

Напомним, ранее МВФ пересмотрел прогноз по росту российской экономики в 2023 году. Согласно докладу, валовой внутренний продукт (ВВП) России вырастет в этом на 0,7%. В январе текущего года фонт прогнозировал рост в 0,3%.