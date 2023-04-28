Трамп рассказал о последствиях возможного переизбрания Байдена на второй срок Фото: REUTERS

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что переизбрание действующего президента США Джо Байдена на второй срок обернется катастрофой для Соединенных Штатов, указав на то, что политик окончательно разрушит страну.

«Учитывая его злополучное президентство, было практически невозможно представить, что Джо Байден даже подумает о выдвижении на второй срок … В записанном заранее видеоролике он сказал, что хочет завершить начатое. Он хочет довести до конца разрушение нашей страны», - сказа экс-президент США в ходе выступления, трансляция которого велась на Newsmax.

Трамп также заявил, что ранее в политике США не встречалось «никого более продажного и нечестного», чем действующий американский лидер. По его словам, некомпетентные действия главы Белого дома, а также его администрации привели Соединенные Штаты в упадок, усугубив к тому же ядерную угрозу для всего мира.

Напомним, ранее Трамп заявил, что участие Байдена в выборах может привести к третьей мировой войне.