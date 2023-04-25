Трамп заявил, что участие Байдена в выборах президента США может закончиться третьей мировой войной Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов, лидер республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал выдвижение действующего американского лидера Джо Байдена на второй срок. По мнению Трампа, может произойти «что-то плохое», все закончится третьей мировой войной.

«Мы закончим третьей мировой войной. Они говорят о ядерном оружии, а у нас человек, который не понимает, что происходит», - заявил экс-президент США в интервью телеканалу Newsmax.

Трамп также подверг критике тот факт, что Байден не выступил с заявлением о том, что будет участвовать в выборах, непосредственно перед гражданами США, а сделал это через снятое заранее видео.

Напомним, во вторник, 25 апреля, Джо Байден официально сообщил, что планирует участвовать в президентских выборах в США. Его главным оппонентом может стать Дональд Трамп, который заявил, что ему под силу остановить конфликт на Украине в том случае, если он станет президентом Соединенных Штатов.

Как ранее писал сайт KP.RU, сенатор Константин Косачев выразил мнение, что избирателям в США можно только посочувствовать. Таким образом он прокомментировал решение Байдена баллотироваться на второй срок.