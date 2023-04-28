ВСУ нанесли ракетные удары по центру Донецка Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка из реактивной системы залпового огня, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населенный пункт Селидово – Донецк (Ворошиловский район). Выпущено две ракеты из РСЗО», – сказано в Telegram-канале представительства.

В свою очередь мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что прилеты украинских снарядов были зафиксированы в районе Дворца бракосочетания.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе ВСУ выпустили восемь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по нескольким районам Донецка. Так, по населенному пункту Тоненькое в Киевском районе города выпустили сразу пять натовских ракет. Также был зафиксирован обстрел Куйбышевского района, по которому вооруженные формирования Украины выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров.