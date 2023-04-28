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НовостиПолитика28 апреля 2023 8:39

ВСУ нанесли ракетные удары по центру Донецка

Украинские войска выпустили по городу две ракеты из РСЗО
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ нанесли ракетные удары по центру Донецка

ВСУ нанесли ракетные удары по центру Донецка

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка из реактивной системы залпового огня, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населенный пункт Селидово – Донецк (Ворошиловский район). Выпущено две ракеты из РСЗО», – сказано в Telegram-канале представительства.

В свою очередь мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что прилеты украинских снарядов были зафиксированы в районе Дворца бракосочетания.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе ВСУ выпустили восемь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по нескольким районам Донецка. Так, по населенному пункту Тоненькое в Киевском районе города выпустили сразу пять натовских ракет. Также был зафиксирован обстрел Куйбышевского района, по которому вооруженные формирования Украины выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров.