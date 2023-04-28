МИД России: Евросоюз своей миссией будет фактически осуществлять внешнее управление Молдавией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз своей партнерской миссией в Молдавии де-факто займется внешним управлением республики. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом российский дипломат прокомментировала учреждение новой партнерской миссии Евросоюза, отметив также, что ЕС активнее старается закрепиться на постсоветском пространстве.

«Акцентируя «партнёрский» характер новой миссии, есовцы, как всегда, лукавят. Вывеска не должна создавать иллюзий относительно того, чем там будут заниматься представители ЕС, осуществляя де-факто внешнее управление Молдавией», - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова обратила внимание на кардинально изменившегося характера Европейского союза, который, по ее словам, предпринимает открытые конфронтации в отношении Москвы, отметив также, что вряд такое присутствие ЕС в Молдавии будет содействовать стабилизации ситуации в регионе.

«Относиться к нему стоит соответствующим образом», - добавила она.

Напомним, накануне заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москве не имеет смысла пытаться разговаривать с нынешними властями Молдавии, добавив, что теперь такой страны нет.