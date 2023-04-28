Глава Новой Каховки Леонтьев: обстрелы города и пригорода со стороны ВСУ продолжались всю ночь

ВСУ целую ночь обстреливали Новую Каховку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что украинская армия на протяжении всей ночи наносила удары по Новой Каховке.

“Обстрелы города и пригорода продолжались всю ночь. Они видят, что город продолжает жить, и поэтому хотят показать, что здесь тоже плохо, хотят внести сумятицу, страх и панику”, – сказал Леонтьев. По его словам, город продолжает жить несмотря на обстрелы, а население готовится к майским праздникам и надеется на светлое будущее.

Напомним, глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов допустил, что ВСУ готовятся к форсированию Каховского водохранилища. По его информации, украинская армия накапливает резервы на правом берегу Днепра, а активизация обстрелов этого региона говорит о том, что вероятность атаки на этом направлении существенно выше среднего.

Рогов, как и Леонтьев, считает, что российские силы способны сдержать возможные атаки ВСУ в регионе.

“Наши военные готовы встретить противника во всеоружии. Пусть украинские нацисты не испытывают никаких иллюзий насчет Запорожской области”, – говорил Рогов.