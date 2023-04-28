ВСУ могут атаковать в направлении Энергодара в Запорожской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов допустил, что ВСУ готовятся к форсированию Каховского водохранилища. По его информации, украинская армия накапливает резервы на правом берегу Днепра.

“Вероятность штурма намного выше среднего, учитывая активизацию интенсивности обстрелов на этом участке линии соприкосновения”, – заявил Рогов. Также он отметил, что Киев отправил туда отдельную бригаду ВСУ с опытом боев в Артемовске, и одним из возможных направлений наступления может стать Энергодар.

“Наши военные готовы встретить противника во всеоружии. Пусть украинские нацисты не испытывают никаких иллюзий насчет Запорожской области”, – заключил Рогов.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц ранее рассказал три возможных сценария весеннего контрнаступления ВСУ. По его словам, наиболее вероятным станет прорыв в Запорожской области в направлении Азовского моря через Мелитополь. Коц тоже отмечал, что отражая периодические “разведки боем” ВСУ в Запорожской области российские военные не только демонстрируют полную готовность к любым атакам противника, но и “азартное желание” их отбивать.

Издание Newsweek считает, что главным врагом Киева в этом конфликте стало время. Журналисты издания считают, что Западные союзники Украины теряют терпение и ожидают от ВСУ успехов на поле боя, которые маловероятны из-за недостаточных поставок вооружения.