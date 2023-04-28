Ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев задержан по подозрению в мошенничестве

Сергея Синельникова-Мурылева, которого подозревают в мошенничестве. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылева, которого подозревают в мошенничестве. Об этом нам в пятницу, 28 апреля, заявили в правоохранительных органах.

Как сообщается, Лефортовский районный суд арестовал ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) в минувший четверг, 27 апреля. По данным «Известий», Синельникова-Мурылёва подозревают в хищении в размере 1 млн рублей.

В отношении ректора было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Отмечается, что Синельников является и научным руководителем Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, а также проектором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Кроме того, с 2007 года возглавляет ВАВТ.

Напомним, в четверг, Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу Анастасии Алексеевой, экс-помощницы бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, которую обвиняют в получении взятки. Она была приговорена к 12 годам колонии.