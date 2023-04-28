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НовостиПолитика28 апреля 2023 10:23

Песков прокомментировал запрет Путину на въезд в Молдавию

Песков заявил, что власти Молдавии дрейфуют в сторону русофобии
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков прокомментировал запрет Путину на въезд в Молдавию

Песков прокомментировал запрет Путину на въезд в Молдавию

Фото: REUTERS

Власти Молдавии стремительно дрейфуют в сторону русофобии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя запрет Кишинева на въезд президенту России.

«Нынешнее руководство Молдавии стремительно дрейфует в сторону русофобии. При этом они почему-то отождествляют свое стремление, как они считают к евроинтеграции, с процветанием русофобии. Они считают, что это должно быть абсолютно обязательным атрибутом», – сказал он журналистам.

По словам Пескова, политический курс Молдавии не совсем коррелируется с настроем в обществе страны. Сама республика старается стать России страной, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Накануне премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что власти республики не разрешат посетить страну президенту России Владимиру Путину. По его словам, некоторые лица узнают о запрете в момент приезда в Молдавию.

Как писал сайт KP.RU, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России не имеет смысла пытаться разговаривать с нынешним руководством Молдавии.