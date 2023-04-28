Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика28 апреля 2023 10:32

Минпромторг объявил о полном импортозамещении алюминиевых банок в России

Раньше около 70 % алюминиевых банок в России были американского производства
Сергей КУДРИН
Минпромторг объявил о полном импортозамещении алюминиевых банок в России

Минпромторг объявил о полном импортозамещении алюминиевых банок в России

Фото: Мария ЛЕНЦ

Если раньше больше двух третей, около 70 %, алюминиевых банок в России были американского производства, то по состоянию на 28 апреля 2023 года РФ полностью импортозаместила этот продукт. Об этом заявил директор департамента международной кооперации и лицензирования Минпромторга России Роман Чекушов.

«На 100 % за год импортозаместились… Все алюминиевые банки на полках сейчас нашего производства», - говорит Чекушов.

Спикер также заявил, что сегодня во многих сферах наблюдается заметное продвижение в вопросе импортозамещения. По словам Чекушова, в магазинах электроники сейчас примерно половина полок заняты товарами российского производства. Речь идёт, в том числе, о ноутбуках, персональных компьютерах и телефонах, просто потребитель «не знает что эти марки - российские».

Ранее KP.RU сообщил о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин призвал импортозамещать не только товары в магазинах, но и мышление, отказываясь от англицизмов в обиходе.