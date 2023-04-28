В России психологи начнут принимать пациентов в поликлиниках с 1 июля 2023

В России психологи начнут принимать пациентов в поликлиниках Фото: Архив "КП"

Граждане России смогут с 1 июля этого года обратиться за помощью к психологам в поликлиниках, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике. С 1 июля порядок вступает в силу. Сейчас идет работа с регионами по укомплектованию», – сказал глава Минздрава РФ журналистам.

За психологической помощью в поликлиниках смогут обратиться, в том числе участники специальной военной операции, отметил Мурашко.

Как писал сайт KP.RU, за прошлый год россияне на 26% чаще стали обращаться к психологам. Социологические исследования свидетельствуют, что многие граждане РФ обозначили 2022 как «год одного большого стресса». Безусловно, это связано с событиями на Украине, изменившимся внешним миром и укладом внутри страны. Как следствие этих событий – нарушенными профессиональными, логистическими, личными узами между людьми, крушением планов и надежд.