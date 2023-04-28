Мэр Донецка заявил о массированном обстреле ВСУ двух районов города Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил об обстрелах украинскими войсками Киевского и Куйбышевского районов города, уточнив, что было выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО), отмечается о прилетах в районе ТРЦ «Донецк-Сити».

«Куйбышевский и Киевский районы подверглись массированному обстрелу со стороны украинских нацистов. Выпущено 10 ракет из РСЗО. Сообщается о прилетах в районе "Донецк-Сити". Подробности уточняются», - написал мэр Донецка в своем Telegram-канале

Напомним, незадолго до этого, сегодня, 28 апреля, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, заявило об обстреле центр Донецка из реактивной системы залпового огня. Градоначальник тогда сообщил, что прилеты украинских снарядов были зарегистрированы в районе Дворца бракосочетания.