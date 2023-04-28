Семь человек погибли при попадании снаряда ВСУ в маршрутное такси в Донецке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 28 апреля, ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк. Один из снарядов попал в маршрутное такси, в котором находились пассажиры, мирные жители. По предварительным данным семь человек погибли. Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительным данным в районе бывшего универсама «Украина» погибло 7 человек – попадание в маршрутное такси № 25», — пишет Кулемзин.

Глава администрации Донецка добавил, что информация пока проверяется. Согласно видеозаписям, которые публикуют в соцсетях с места событий, маршрутное такси выгорело практически полностью, от него остался только металлический каркас. Прохожие и сотрудники экстренных служб помогают пострадавшим, также вокруг места происшествия обнаружено несколько тел.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 28 апреля ВСУ нанесли массированный ракетный удар по двум районам Донецка. Киевские неонацисты выпустили 10 снарядов из реактивной системы залпового огня, сообщается о прилётах в районе торгово-развлекательного центра «Донецк-Сити».