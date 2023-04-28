Сальдо: попытка контрнаступления ВСУ со стороны Херсона через Днепр не принесет успеха Украине

Российские военные готовы к возможной попытке наступления ВСУ через Днепр Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская армия потерпит поражение в случае попытки пойти в контрнаступление через Днепр. По его словам, река Днепр является мощнейшей естественной преградой.

"Если даже они что-то и смогут сделать, перебросить через Днепр, то это только плавсредствами по воде... По воде много не бросишь, потому что большая часть будет лежать на дне Днепра", – заявил Сальдо в эфире Первого канала.

Антоновский мост через Днепр находится под огневым контролем российских сил, что лишает Украину возможности восстановить его. Каховская плотина находится под полным контролем российских военных, которые также готовы к любой атаке противника.

Напомним, военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц ранее рассматривал три возможных сценария весеннего контрнаступления ВСУ. По его мнению, наиболее вероятным направлением атаки станет Запорожская область в направлении Мелитополя. “На бумаге” данный вариант является самым выгодным для ВСУ, однако их последние “разведки боем” на этом направлении показали не только готовность российских сил к любым атакам противника, но и высокий моральный дух и “боевой азарт” солдат ВС РФ.